Guillermo Coppola: "No le solté la mano a Diego Maradona hasta el momento que lo enterramos"

El exrepresentante habló este sábado en el programa radial "Agarrate Catalina" y reveló sus sentimientos al momento de enterrar a su amigo de toda la vida. "No le solté la mano hasta el momento que lo enterramos. Durante el trayecto iba metiéndole insulto tras insulto, porque le decía -¡cómo me fallaste!-. Lo llevé yo. Soy 12 años mayor, me tocó a mí y lo viví y agradezco a la familia toda por dejarme estar ahí”.

Luego, agregó: "Sentía que me había fallado, porque en las charlas de amigos, sobre todo en Cuba, donde estuvimos cuatro años bastante solos, yo le decía: 'El día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. No me abandones, llevame hasta el final'. Y él me decía: 'Quedate tranquilo, viejo'.

Al ser consultado sobre la relación que tuvo Maradona con Rocío Oliva, comentó: "De Rocío Oliva me dijo: 'Me enamoré de viejo'. Un día llegó a Ezeiza y la chica fue detenida. ¡La chica que él amaba! La había denunciado diciendo que le había robado unos aros, unos relojes", rememoró.

"Yo las conozco, porque han crecido conmigo... Con Dalma y Gianinna también lo hizo. Dijo: 'Me han robado'. Y también lo hizo con Claudia Villafañe, y creo que ahí cruzo un límite. ¿Sabés por qué? Porque yo creo que ahí ya no era Diego", afirmó