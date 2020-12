Nicole Neumann, sobre su división de bienes con Poroto Cubero: "A mí no me quedó nada"

"Además, si yo tengo una bici usada, una herencia de un exnovio... En la división de bienes él me dijo que me dejaba la bicicleta...", empezó contando la conductora. A lo que Nicole exclamó, ¿en referencia a su división de bienes con Poroto Cubero?: "¡A mí nunca me quedó nada!".

Cuando el Pollo Álvarez le remarcó que algo de él seguro le había quedado, la panelista cerró reivindicando su postura. "Te juro que no. No, no...", sentenció mientras Sandra seguía contando que a ella le dejaron una bicicleta que, aunque era "de hombre, por el caño", la usaba igual.