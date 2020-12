Analía Franchín defendió a Germán Martitegui por las acusaciones de Rocío Marengo

“Rocío fue la única que se retiró del grupo apenas terminó su participación. Cuando se fue Iliana dijo que se iba a ir, pero todos le dijimos que no se vaya. Entonces dijo que se iba a quedar hasta que salga al aire su eliminación. Pero Rocío, no, en cuanto perdió se fue”, comentó en Cortá por Lozano.

Luego agregó: “Agradeció, dijo un montón de palabras hermosas y se fue… No hubo muchas respuestas, fue como raro. Como dijo ‘me voy’ capaz que todos pensaron que era al pedo ponerle algo porque no lo iba a leer… No sé. Rocío es divertida, fue a jugar".

rocio marengo

Respecto a las acusaciones de Marengo sobre un maltrato de Martitegui, afirmó que el chef no la trató mal. "Estaba como loca con Germán. Igual yo no considero que Germán haya maltratado a un participante. Germán es muy exigente, tiene un modo en su devolución, pero no es un maltratador en absoluto. Germán es como un osito de peluche que lo acariciás y llora", opinó.

El cruce entre Marengo y Germán se dio afuera de cámara. Según trascendió en Clarín, ella le dijo: "Nosotros estamos para jugar, vos estás para juzgar", a lo que el chef le contestó "callate y cociná". Leticia Siciliani escuchó y saltó: "Eso es maltrato".