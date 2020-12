Un amigo íntimo de Pampita contó la charla que tuvieron por el supuesto embarazo

":Cuando estás embarazada la mirada se te tranquiliza, estás subida a los cielos. Yo le noto esa mirada. Estuvimos hablando de Belén Francese y le dije ‘tenés muchas más lolas, Caro, estás más pulposa’”, comentó en Intrusos.

“Además en la inauguración de su tienda tenía un vestido sueltito. Yo se lo pregunté y me dijo ‘no voy a hablar del tema’. Además, en una entrevista a Roberto le preguntaron qué le gustaría para 2021 y él dijo ‘tener un hijo’. Yo le pregunté a ella al aire sobre qué opinaba sobre eso, le dije si haría un tratamiento para tener un hijo y medio se ofendió. Me dijo ‘¿cómo un tratamiento?’ Yo puedo quedar embarazada’. Me dijo eso...”, deslizó, casi a punto de confirmar la gran noticia.