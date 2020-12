Furioso mensaje de la "Bomba Tucumana" para La Princesita mirando a cámara: "¡Cantabas mal!"

Furiosa por las críticas, La bomba Tucumana salió al cruce, y la bronca le duró una vez terminado el show.

"No me gusta que me reten, no tolero que me hagan parecer loca delante de la gente. No soy loca, tengo memoria... No fumo, no tomo, no me drogo, entonces sé muy bien lo que hago. No me gusta que me dejen como si estuviese loca", apuntó en LAM.

La Bomba enfureció con La Princesita y cuando terminó Cantando se despachó con todo contra ella

"No sé de qué me hablaba Karina. Me deja mal parada como que estoy pidiendo que me salven. Ella habla bonito, despacito y ya está. Y yo hablo así, entonces me tratan de loca", continuó. Y remató mirando a cámara: "Me encanta que ahora cantes bien porque antes no lo hacías y no me lo guardo. ¡Lo hacías mal! Y ahora te aplaudo porque hay que estudiar y estudiaste".