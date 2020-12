En medio de la polémica, Ivana Nadal lanzó un particular mensaje para sus "haters"

El descargo de Ivana

“Yo estaba bloqueando a las cuentas que llegaban a las mías con tanta negatividad. Y me di cuenta que bloqueándolos les estaba negando la posibilidad de cambiar la mente. Así que tomé la decisión de cerrar los mensajes. Se que le cierro la posibilidad a muchas personas que me escribían con amor, agradecimiento, sincronicidad en sus palabras. Pero lo siento. Yo sé que están del otro lado. Se que están escuchando, reproduciendo cada historia y queriendo evolucionar, crecer. Queriendo sentirte mejor, encontrando tu verdadero yo. Encontrar esa verdadera personalidad que se llenó de contaminaciones cuando nacimos y nos dijeron que para hacer alguien teníamos que hacer una carrera, tener dinero, ser flacos, estar a la moda, sonreír de determinada forma. Todas esas indicaciones que nos dieron fueron formando una personalidad que no somos. Es momento de despertar y de ser feliz. Que elijas lo que querés ser sin importar lo que estén pensando los demás. Qué te importa lo que esté diciendo el resto. Vos no tenés que justificar tus creencias. Vos tenés que vivir tu vida y vas a hacer feliz. Eso te lo garantizo”.