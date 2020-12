Florencia Peña admitió que se arrepintió de practicar poliamor en una salida con un famoso

Este miércoles, en su programa "Flor de equipo", Peña volvió a tocar el tema y Marcelo Polino la incomodó con una picante pregunta: “¿Cuál fue la vez que estuviste más cerca de arrepentirte de practicar el poliamor? ¿Cuál fue el motivo?”. La primera reacción de Flor fue reírse nerviosa a carcajadas mientras pensaba cómo contestar para evitar el plato intragable, pero a la vez respetar el horario de protección al menor.

“No voy a dar muchos detalles… Fue en Ibiza”, comenzó mientras bailaba como en aquella noche. Hasta que se detuvo: “¡No son cosas para contar a esta hora! ¡¿Cómo la camuflo?! Bailamos, saludamos… Y vieron que la noche hay como una cosa de no ver, que se desdibujan los rostros. Entonces, yo bailaba con un grupito con el que íbamos y veníamos”, precisó.

“En un momento, cuando salimos para la luz en el grupo fuerte, del que no voy a dar nombres, les dio la luz y yo me frené. Pateé al que tenía al lado y le dije que se metiera adentro porque yo no iba a ir a ningún lado con ellos. Eran dos rostros bravos, no quería saber de nada. Di media vuelta y dije que quería bailar un rato más, me metí en la pista y me escabullí en la noche”. Para terminar la anécdota picante, Florencia Peña le reconoció a Marcelo Polino que la persona que la acompañaba esa noche “era famosa” y que “no era la única que se iba a ensartar”.