Mica Tinelli estalló por las acusaciones de que la mantiene su padre

La empresaria contó que se había mudado a un nuevo departamento y algunos usuarios le dijeron que era fácil cambiar de casa cuando tenés un padre que te mantiene. Ella, entonces, salió a aclarar los tantos.

“Ayer subí una foto de mi depto anterior, del que dejé, que fue un depto en el que viví tres años, una etapa muy linda de mi vida. Lo compartí con ustedes y borré y bloqueé mucha gente, que pone esos comentarios de mierda de ‘ay total paga papi’”, comentó.

“A mí no me molesta igual, ustedes piensen lo que quieran. Pero les cuento que yo tengo mi marca Ginebra, tengo un montón de locales, trabajo con un montón de empleados, que los amo a todos. Nada, tengo mi propio trabajo, laburo. Mi novio trabaja”, explicó sobre su emprendimiento de indumentaria de alto costo.

Luego agregó: “O sea, gente de mierda, tómenselas. Es increíble cómo no avanzamos, la cantidad de mensajes que borro porque no tengo ganas de tener negatividad en mi Instagram. Definitivamente, son muy pocos los seres humanos que evolucionan, no se puede creer”.