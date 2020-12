El fastidio de Claudia Villafañe con Santiago del Moro en Masterchef

Del Moro, entonces, la apuró para que agarre un pedazo de queso, uno de los ingredientes requeridos. Ella tomó el queso pero además se llevó un limón. Cuando fue a su cocina, se quejó ante sus compañeros.

Claudia Villafañe bronca Master

"¡Qué desastre cortar! No corté nada", comentó, a lo que el conductor le respondió: "No, pará, Claudia, ¿qué agarraste? ¿Limón? No, el limón no es queso. Los limones dejámelos".

"¿Y qué ingrediente era?", manifestó Villafañe visiblemente molesta. Y Santiago remató: "El queso que te llevaste, que no lo cortaste... ¡pero no te enojes conmigo, Claudia!".