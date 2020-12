Ernestina Pais, preocupada por su restaurante: "Si volvemos a cerrar no sé que voy a hacer"

"Puede pasar que corten la noche. Si volvemos a cerrar no sé que voy a hacer. Te digo sinceramente, no sé qué vamos a hacer", comentó en una entrevista en América. "El problema no son los lugares que cumplen protocolos sino concientizar a la gente en su vida cotidiana", agregó.

En Million, en mi restaurant, cumplimos todos los protocolos y tenemos la suerte de que es una casa muy grande y podemos tener ventilación cruzada y todo lo que pide el Estado para que podamos abrir. Hay lugares muy pequeños que no tienen tanta posibilidad de tener esta circulación de aire y el distanciamiento entre las personas. Million tiene la posibilidad, hay otros que no", analizó.

Sobre cómo se maneja en pandemia, la periodista contó que adentro sólo aceptan el 25 por ciento de la capacidad del lugar. Y que por estas limitaciones "están pagando deudas" sin tener ganancia.