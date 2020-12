Lucía Galán resolvió una duda existencial: ¿Maradona la había amado?

Según contó la conductora de Confrontados, Claudia le habría dicho que no. Le habría respondido que "Dalma y Gianinna querían que fuera una despedida súper íntima entre sus seres queridos más cercanos".

Luego, Calabró reveló una conversación que tuvo con Verónica Ojeda días después del sepelio. "Después del velatorio de Maradona, Lucía llamó a Verónica, le preguntó por Dieguito Fernando. Le habría dicho: "Yo lamento tanto la muerte de Diego... Me quedé con una duda que ya no voy a poder evacuar…", le habría dicho Lucía. A lo que Verónica le habría consultado: "¿Vos te preguntás si Diego te amó?". "Sí, la verdad es que es la duda que tengo y nunca me animé a preguntarle a Diego… Nunca se dio la oportunidad de preguntarle si me había amado", habría confesado la cantante.

Y la respuesta de Verónica fue: "Lucía, quedate tranquila, yo sé que Diego te amó. Diego amó a muchas de sus mujeres. A vos también te amó y su familia te adoraba".