Belu Lucius habló de "las amistades" en Masterchef y el recuerdo diario de Santi Vázquez

Belu habló en el programa radial "Agarrate Catalina" y expresó que “tengo a mi familia que es lo que más me importa, y esto es un regalo de la vida estar en el programa más visto de la tele. Había muchísima gente que no me conocía y ahora me paran en la calle”.

Al hablar de los lazos que se forman en el programa, señaló que “yo tengo clarísimo que mis amigos están afuera de este ambiente, y también tengo a mi familia, y ojalá me lleve amistades y si no son, fue hermoso todo. La mayor sorpresa para mí fue Analía Franchín, ella tiene una cocina muy buena, mezcla de sabores y texturas. A Claudia ya me la imaginaba sabiendo cocinar. Yo ya la conocía de antes, de habérmela cruzado en algún evento”.

Respecto de la muerte de Santi Vázquez hace cuiatro años atrás mientras estaban en un viaje, la influencer explicó que “yo nunca quise salir a hablar y sigo en la misma postura. Lamento tanto su pérdida y lo recuerdo todos los días de mi vida. Cuando querés tanto a una persona no te lo olvidas, sentís que está con vos. No es un tema que me interese abordar por motivos personales, no soy yo la que tiene que estar hablando. Lo voy a recordar como un gran gran amigo. No es que lo veíamos mal, fue una partida muy repentina e inesperada y todos lo vivimos de la misma manera y sé que él ahora está en un lugar mejor”.