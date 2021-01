La angustia de Antonella Menem, hija de Carlitos Junior, por no poder ver a su abuelo

Durante algunos días estuvo muy delicado, pero todo indica que está respondiendo favorablemente al tratamiento que le están realizando los médicos. Aunque todo parecía estar en calma, este sábado Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., hizo un polémico reclamo en su cuenta de Twitter.

La joven denunció que asistió al sanatorio dónde se encuentra internado su abuelo para poder visitarlos y contó que no le permitieron ingresar. "Me tendré que quedar con el último recuerdo que tengo de mí abuelo hace 11 años atrás en el golf en la Rioja, ojalá el se entere que yo fui a verlo, yo cumplí mí roll de nieta ,más no puedo hacer, toda la vida me hicieron lo mismo y ahora el estando internado tampoco puedo verlo", comenzó diciendo Antonella.

Luego, agregó: "Es muy triste todo, pero yo digo siempre Dios todo lo ve y mí padre también , y estoy más que segura que sabe que yo hice lo que estuvo a mí alcance para verlo".

Pero lejos de terminar allí el reclamo, la nieta del expresidente siguió: "Siempre para ellos fui la problemática , ser problemática no es ir a ver a mí abuelo , o suplicar que me lo dejen ver, cómo puede ser q no me dejen ni siquiera darle un beso decirle q lo amo, siento q no tienen corazón". Antonella no tiene relación con gran parte de su familia por algunos problemas que se hicieron público en los últimos años y eso llevó a que este sábado no le permitan ver a su abuelo.