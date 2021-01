El comentario de Lola Latorre que desató la furia de las fans de Tini Stoessel

En este caso, fue Lola Latorre nuevamente la que desató la furia de las fans de Tini Stoessel en Twitter. Es que la ex participante del Cantando 2020 subió algunas historias de Instagram escuchando una canción de la ex protagonista de Violetta y dejó una crítica que no le agradó a sus seguidores.

Tomando sol, Lola se filmó con la canción de Tini de fondo y escribió: "La intro de esta canción no tiene sentido", acompañado de un gesto de desagrado con su cara. Aunque a medida que transcurría la melodía parecía que le iba gustando cada vez más.

Ante esto, las redes estallaron con comentarios poco agradables de parte de las "Tinistas" que la criticaron duramente. "¿Cómo se atreve a bardearle una canción a Tini? Flaca, sos Lola Latorre, no Beyoncé", escribió una usuaria.

https://twitter.com/tinirude/status/1345463602258587648 cada día me cae peor esta imbecilpic.twitter.com/bF7bAK41d1 — ³ (@tinirude) January 2, 2021

Pero la respuesta de Lola no tardó en llegar. Y volvió a darla en sus historias de Instagram, hablándole directamente a quienes la hostigaron en las redes.

"En 3, 2, 1, todos... ¿Se pueden calmar los que me están bardeando? El puto autocorrector puso cualquier cosa. Chicos, amo el tema. Sino no lo estuviese (sic) escuchando. ¡La puta madre! Le buscan el pelo al huevo a todo...", disparó la hija de Yanina, haciendo referencia que no habría querido criticar y que fue un error del autocorrector.