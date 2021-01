"MasterChef Celebrity" y un final que impactó a todos: ¿qué pasó con Leticia Siciliani?

Todo comenzó cuando Sofía Pachano, Analía Franchín, Claudia Villafañe, El Polaco, Belu Lucius y Leticia Siciliani se enfrentaron en una nueva consigna por mantener el lugar en la competencia. Fue entonces cuando Leti Siciliani no pudo crear una idea y llevarla adelante en la cocina.

A la hora de dar las devoluciones el jurado no tuvo piedad y destrozó la presentación de la actriz. “los 70 minutos más malgastados desde que empezó la competencia”, sentenciaron. Además, Damian Betular fue muy duro en su devolución: “De una falta de creatividad, de sabor, de todo, pero lo más importante que se trasmite en el sabor es la falta de ganas”.

Ante estas palabras, Leticia no se quedó callada y confesó: "La verdad que sí, no se me cayó una idea”. Luego de esta situación, se vio la inédita decisión que tomó la hermana de Griselda. Es que después de anunciar a los participantes que avanzaban a la próxima ronda, Siciliani y Analía Franchín quedaron en el duelo final.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, exclamó Martitegui.

Fue entonces cuando, en un gesto que nunca había ocurrido en el certamen, Leti tomó una determinación. “No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más”. Acto seguido, Franchín le dijo a su compañera: “No, Leti, no lo hagas por mí”. Pero la actriz se mantuvo firme en su postura: “Que se quede Ana", expresó.

Una vez que se concretó la eliminación, el jurado le dedicó conmovedoras palabras a la actriz: “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá".