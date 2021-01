Juan Gil Navarro tras dar positivo de coronavirus: "Sigamos cuidándonos entre todos"

El actor comenzó a presentar síntomas hace algunas semanas atrás y decidió realizarse el hisopado. El restado llegó dos días antes de Navidad y era positivo, por lo que tuvo que permanecer aislado en su domicilio. “Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre pasado me detectaron COVID y por eso necesité hacer dos cosas", inició su video el ex protagonista de "Floricienta".

Luego, agregó: : "Lo segundo, no es un agradecimiento, es una advertencia o un testimonio: "no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”.

"Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38, 38.5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien", explicó Gil Navarro. "Todavía, sin embargo, no siento el gusto ni tengo olfato. Pero he tenido muchísima suerte, hay otra gente que no la tiene", confesó.

gil navarro covid

Sobre el final del vídeo, Juan se mostró muy preocupado por la relajación que se ve en la sociedad con las medidas de prevención y aseguró: "En vistas de lo que ocurre y que es de dominio público con esta creciente segunda ola, lo que quería pedir por favor es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso y usando el sentido común".