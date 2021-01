Leticia Siciliani habló de su deseo de ser madre: "Creo que adoptar sería una hermosa opción"

En las últimas horas, la actriz habló en el programa radial "Agarrate Catalina" y reveló algunos datos de su vida privada que poco se sabían. Entre ellos, su deseo de ser madre, la relación con su pareja y cómo le reveló a sus padres su sexualidad.

Consultada sobre como le contó a sus papás que mantenía una relación con una mujer, respondió: “Lo tomaron bien, querían que estuviese bien. Les generó incertidumbre porque se los conté con angustia pero porque sentía que se los había ocultado, fueron seis meses desde que estaba de novia con una chica hasta que hablé con ellos”. Luego , añadió: “Lo aceptaron desde el primer momento y cuando me vieron feliz también. Les pasa con todas las decisiones de mis hermanos”.

Leti Siciliani también contó los motivos por los que no muestra a su pareja en la televisión ni en redes sociales: “Me costó no mostrarla porque siempre fui de contar todo y después entendí que la vida pública la tengo yo, no ella y que es una elección de cada uno. Cuando estamos en la calle no vamos cada una en la suya, la vida es igual, solo que no la exponemos en las redes”.

Acto seguido, reveló sus deseos de ser madre y formar una familia: “La adopción en parejas monoparentales, hetero u homo es difícil. En este momento es algo que veo super lejano, pero tengo el deseo desde chica, no sé en qué momento. Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Considero todas las opciones para maternar”.