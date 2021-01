El profundo elogio de Wanda Nara a los argentinos

Con una cálida postal de la bandera argentina flameando en medio de las rocas de la montaña, la esposa de Mauro Icardi dedicó unas profundas palabras en Instagram y conmovió a sus seguidores. "Recuerda tus raíces, porque indican dónde comenzaste a ser quién eres", comenzó la modelo, y continuó: "Orgullosa de mi país, de su gente tan auténtica, sincera, espontánea y solidaria. Ser argentino es un orgullo".

Los aviones son prácticamente la segunda casa de Wanda Nara, dado que viajó y conoció muchas partes del mundo, pero esto no evita que muestre una gran carga de emocionalidad por el país del cual es oriunda, y compartió el balance y reflexión que hizo sobre las provincias que recorrió de la Argentina.

"Poder recorrer mi país es una elección que deberíamos optar todos. Tenemos los paisajes más hermosos del mundo, con los seres más cálidos esperando recibirnos de la manera más auténtica y autóctona", sostuvo Wanda Nara.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi)

En esa misma línea, Wanda añadió: "Recorrí muchas partes del mundo, pero las provincias argentinas me dejaron un crecimiento interior, de emociones y valores que no te dan otros lugares y que me encanta transmitirles a mis hijos italianos". Finalmente cerró con un llamado a la acción, indagando los gustos de sus seguidores: "¿Qué lugares de Argentina son sus preferidos?".