La novia de Fede Bal salió aclarar lo ocurrido en la fiesta de fin de año

En los mensajes que la compañera sentimental de Fede Bal le envió al periodista la maquilladora desmiente que su novio haya organizado una fiesta y explicó cuando y donde fueron tomadas las fotos que se hicieron virales.

"Me escribió Sofía Aldrey, amorosa, me dice que es la primera vez que ella sale a aclarar algo, que se mete en estos temas que no le gusta para nada, pero que la verdad, me dice, están diciendo cualquier cosa, no por nosotros sino en general, y que la verdad que quiere aclarar algo que para ella es muy importante y es lo siguiente", comenzó diciendo Ángel de Brito antes de leer los mensajes de la nuera de Carmen Barbieri.

"Yo tengo un departamento en la playa. El 31 hicimos una comida acá para diez personas. En el mismo complejo se hacía una comida para los demás que están acá, que son todos de la misma familia, amigos de Guillermo (Coppola)", explicó Sofía Aldrey luego de que el conductor de LAM le preguntara si la casa donde hicieron la fiesta era suya.

"Tipo una bajamos a saludar y volvimos a mi casa", subrayó la novia de Fede Bal asegurando que el actor que fue apartado de la obra Mentiras inteligentes, debido a que tuvo que ser hisopado, no participó en ninguna fiesta clandestina. Y después detalló que "Fede el 1 se volvió porque tenía mucho laburo, yo ayer me levanté con dolor de garganta y me hisopé por prevención".