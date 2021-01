Claudia Villafañe reveló los motivos por los que volvió a "Masterchef Celebrity" tras la muerte de Maradona

Antes de volver al estudio, Villafañe habló con la producción de Telefe para dejar en claro cuáles serían las condiciones. "Los primeros dos días me costó. Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, ni nada", comentó.

"También me dijeron que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo", contó. Y consideró: "No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiere y disfrutar del programa".

Luego, agregó: "A las chicas les dije que si necesitaban que deje el programa para estar con ellas las 24 horas como siempre... yo lo dejo, pero las dos me dijeron que no, que no era justo dejarlo ahora".