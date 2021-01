Grego Rossello contó cómo sobrelleva el Covid-19: "Estoy dolorido"

El ex de Stephanie Demner estuvo compartiendo algunos momentos de su aislamiento en su cuenta de Twitter, donde contó que no la está pasando muy bien. Además, dejó un mensaje para generar conciencia. " Más allá de cualquier joda, no está bueno, cuídense y cuidemos a los más grandes. Si tenés síntomas, hace como este boludo; hisopate y aíslate", escribió Grego.

En estos últimas días, en el país aumentaron mucho los casos positivos, debido al movimiento que hubo en navidad y año nuevo y a las fiestas clandestinas. Por eso, en las próximas horas el presidente lanzará un DNU que restringirá el horario de circulación.

https://twitter.com/gregorossello/status/1346635987770867712 Con COVID y esta noche de pija. Arrancaste como el ojete 2021. — Grego Rossello (@gregorossello) January 6, 2021