"Gracias por todo": Jey Mammon se despidió de su papá con un video

jey mammon padre.mp4

“Soy quién soy gracias a vos. Chau Roque, te amo por siempre. El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo”, abre el mensaje en Instagram cuyo link compartió en Twitter.

También agregó: “Gracias por todo, papi. Te voy a extrañar no sabés cuánto. Descansá como merecés, en paz”. En el video se puede ver a Jey Mammon junto con el padre en uno de los shows del humorista.

“Hoy es una noche muy especial a nivel intrafamiliar porque no pude ir a comer a mi casa, bah a la casa de mis padres, porque yo vivo solo pero el cordón umbilical no lo corté sino que lo extendí, porque me mude a tres cuadras. Hoy es el cumpleaños de mi papá y por eso lo invité a que venga”, se lo escucha decir a Jey Mammon en el video.

Unos segundos después y frente a la ovación del público se ve cómo Roque sube al escenario y Jay Mammon, en tono de broma, le remarca que lo invitó porque justo ese día le faltaron varios invitados. Acto seguido, le pregunta: “Quiero saber qué se siente ser mi papá”. Entre risas, el padre le contesta: “Lo siento mucho”.

Además mientras Jey Mammon tocaba la guitarra, su papá se animó a improvisar una canción y fue aplaudido por todos.

Roque estaba internado desde hacía varias semanas y, para poder acompañarlo, Jey Mammon comenzó tomándose licencia del "Cantando 2020", pero luego presentó su renuncia al programa.

“Todo aquel que tenga un familiar en terapia intensiva, sabe que no hay un día igual al otro. Un día está todo mal, al otro está todo bien, pero todo siempre dentro de un cuadro muy grave”, sostuvo en la pista de canto el 30 de diciembre, último día que formó parte del ciclo.

“Yo me considero músico desde siempre y mi papá tiene mucho que ver con eso. Mi abuelo le cerró el piano con llave y lo mandó a la facultad, pero él y el resto de mi familia me apoyaron”, recordó el humorista.