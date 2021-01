La revelación de Karina La Princesita sobre su participación en el casting de Bandana

“Yo quiero empezar diciendo que yo fui al casting de Bandana, por lo tanto, yo amo al grupo”, reveló la cantante que, ante la sorpresa de los conductores, añadió: "Sí, me patearon".

Finalmente, el grupo de Bandana quedó conformado por Lissa, Lowrdez, Ivonne, Virginia y Valeria, sin Karina La Princesita.

"Es que era a partir de los 16 años y yo tenía 15. No me dejaron cantar. Me dijeron ‘andá a tu casa, pibita’. Pero lo digo para que sepan cuánto amo a Bandana y cuánto admiro a Lissa y a Lowrdez hoy, y en su momento a todas", señaló acerca de aquel popular reality show.