Tenso momento al aire: el "Cai" Aimar "humilló" a Sebastián Vignolo en una discusión

Mientras se debatía sobre el desempeño de Boca en el empate sin goles ante Santos por la Copa Libertadores, el ex entrenador se despachó contra el relator. “Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. hoy hablás como si jugabas como Pelé, como Maradona. No te entiendo. Sos un desastre en eso”, sorprendió el ex DT.

Completamente sorprendido ante semejante agravio, Vignolo sólo se limitó a responder: “¿Vos de verdad me estás hablando a mí?”.

Pero el panelista no dudó y continuó con su argumento contra su compañero: “Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar”.

“Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?”, insistió Aimar, a lo que Vignolo respondió: “Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví...”.

Finalmente la discusión se fue tornando más jocosa y Vignolo le retrucó a Aimar por su fallido paso por Quilmes como DT, a lo que el panelista admitió: "Fui un desastre, no ganamos un partido. Qué querés que te diga”.