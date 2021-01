Se viralizó un viejo mensaje de Darío Barassi para su esposa y estallaron las redes

Es que comenzó a circular en las diferentes redes sociales un tierno mensaje que había escrito para su mujer hace un año atrás. Esto provocó que cientos de personas dejen cálidos comentarios, pero también aparecieron los memes.

"Hoy cumple años ella. La mujer de mi vida. Y creeme que esa no es frase hecha. Para nada. Cuando digo q es la mujer de mi vida, es porque es así. Con esta mujer fuimos amigos adolescentes. Asados, viajes de verano, miles de Boliches pajueranos, y previas en departamentos sonando Gilda fuerte. Esta mujer me acompañó en mi primer transito POR el off teatral, cuando nadie más lo hacía, comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Iba a mis obras, miles de veces, me bancaba la apuesta. Veíamos otras obras, íbamos al colon, recitales, barcitos de jazz, plazas, cines, museos. Curiosa y sensible, era la pareja ideal para conocer Buenos Aires. Esta mujer me alentó a patear el tablero y jugármela por mi primer laburo de tele, a costa de no vernos nunca. Ya éramos novios. 7 a 15 abogado.15 a 22 notero. Post 22 actor. Llegaba a su departamento a la 1 aproximadamente y estaba ella esperándome para comer y para fumarme todas mis dudas existenciales".

Estas lindas palabras causaron furor en la red y rápidamente comenzaron a difundir el posteo y a dejar cientos de comentarios al respecto. Además de seguir compartiendo la publicación que hizo el actor en su cuenta de Facebook el 3 de enero del 2020.

