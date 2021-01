Yanina Latorre se defendió de las críticas por vacunar a su mamá en Miami: "No es inmoral"

En la prensa de ese país realizaron informes lapidarios sobre el "turismo vacuna" haciendo hincapié en el caso de la panelista, al punto que hasta el propio alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que este aprovechamiento es "asqueroso".

En diálogo con LAM, Latorre defendió su decisión argumentando que es algo legal y moral. "Yo estoy bárbara, me encanta todo esto que se genera con cada cosa que hago. La gente conmigo es un amor, los cubanos, los latinos, que viven acá, me abrazan. Lo que me llama la atención es que Miami es un lugar que lo hicieron los latinos y los extranjeros, y todos han sufrido y les costó mucho tener residencia. Yo llevé a vacunar a mamá porque me lo ofreció alguien que vive acá", relató.

Se calentó Yanina Latorre y les respondió a los medios que la acusan de inmoral e ilegal

"Cualquier persona en suelo estadounidense, que tenga más de 65 y tenga un ID, que puede ser documento o pasaporte, se vacuna. Yo no hice nada ilegal. Hice esto porque es legal como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta. Rosenfeld me llamó para ver si estaba preocupada por algo y me dijo como abogada que es legal. No tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país permite", explicó.

Además tildó de "resentidos" a los estadounidenses que la vapulearon: "Esto debe ser un resentido, como pasa en Argentina con la gente de Paraguay, Bolivia o Perú que se va a operar, y la gente se queja de que cualquier persona se pueda atender en un hospital o ir a la Universidad Pública. Lo veo como un tema de resentimiento". Y agregó: "Supongo que es el informe de dos o tres resentidos. No es inmoral lo que hice".

Por último, la periodista eplicó por qué hizo público todo el proceso de vacunación de Dora: "Para demostrarle al mundo lo solidario que es el Estado de Florida. Fue solidario con esos latinos que algún día entraron ilegales y hoy son legales. Esto es primer mundo, acá te respetan. El turno sí es difícil, estuve 5 horas en la computadora para conseguirlo".