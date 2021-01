Floppy Tesouro se separó de Rodrigo Fernández Prieto

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM este lunes. "Tengo que anunciar que pareja se acaba de separar, tienen una hija y la relación se terminó aunque siguen casados. Me lo confirmó ella por teléfono ayer a última hora, Floppy Tesouro y su marido decidieron separarse", comentó. Luego agregó cuáles fueron los motivos: "Es definitivo si bien todavía no empezaron los trámites de divorcio, que es el paso siguiente. No hay terceros en discordia. Se desgastó la pareja”.

La pareja tiene una hija en común llamada Moorea, que el 9 de septiembre cumplió 4 años. Para el festejo, Floppy y su marido se mostraron juntos en Instagram.

Esta es la segunda vez que la modelo se separa del empresario. El verano pasado se reconciliaron luego de un distanciamiento en septiembre de 2019. "La verdad es que lo único que quiero decir es que esto es pura y exclusivamente que la pareja no se está encontrando, que con Rodri… Prometí que no iba a llorar", dijo en ese momento Tesouro en Incorrectas.

"Lo que quiero dejar en claro es que yo no quería obviamente que esto le esté pasando a mi familia, porque escuchaba a todo el mundo decir hoy al primer momento ya tiran la toalla. Digo no, acá no es tirar la toalla, acá es ser honestos con lo que está sucediendo", expresó.