Nicole Neumann confesó que la llamó a Mica Viciconte por desacuerdos con sus hijas

Lo dijo cuando estaban discutiendo del mensaje que Sofía Bonelli le hizo a Claudio Caniggia por su cumpleaños, dejando entrever una crítica a Mariana Nannis: “Feliz cumpleaños a esta gran persona. Gracias por enseñarme a estar tranquila ante tanta hija de pu... Gracias por agarrar fuerte mi mano y decirme ‘estoy con vos más que nunca’. Gracias por hacerme fuerte ante tanta mierda”.

Luego de escucharlo, Nicole opinó que no estaba de acuerdo con la actitud. “No me gusta igual. Porque indirectamente está agrediendo a la mamá de los hijos de la persona que está adulando. Hay chicos. Si vos respetás a tu pareja, respetás a los hijos y por eso tenés que respetar a la madre”, afirmó, dándole el pie a Karina Iavícoli para repreguntarle si alguna vez había llamado a Mica Viciconte "para decirle algo que no te gustaba?”.

Nicole admitió que sí. “¿A vos te parece que no? Soy escorpiana. Yo te respondo con una pregunta: ¿a vos te parece que no lo he hecho?”. Y Sandra Borghi remató con humor: “A mí me parece que sí, quiero contestar”.