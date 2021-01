El motivo de la separación de Barby Franco y Fernando Burlando

Rodrigo Lussich contó en Intrusos los motivos de la separación, fomentada en parte por decisión de Burlando. "Estuve hablando mucho con él anoche pero hay cosas privadas que no pudo revelar. Sí me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse", reveló. Y ante la postura del abogado ella habría dicho la famosa frase "menos mal que no me casé".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@barbaritafranco21)

Cuando ella confirmó la crisis, el letrado expresó una frase de enojo. "Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado", comentó la notera Maite Peñoñori en LAM.

Actualmente, Barby disfruta de unas mini vacaciones en Pinamar junto a dos familiares. Además, aprovechó para trabajar en algunos eventos, entre los que estuvo el Pinamar Moda Look 2021.