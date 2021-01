Belu Lucius fue eliminada de "MasterChef Celebrity": la conmovedora despedida del jurado

La prueba del lunes consistió en hacer seis macarons en un mismo horno. Mientras que el Polaco y Vicky sorprendieron al jurado, para sorpresa de todos fueron Claudia y Sofía las que pasaron con lo justo.

Lucius y Franchín quedaron para el final y, por una pequeña diferencia, la primera quedó eliminada, y la sorpresa fue de todos.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1348826916443348992 ¡@BELULUCIUS ELIMINADA DE #MASTERCHEFARGENTINA! La comediante no pudo con los macarrones y es la primera de los cuatro participantes que abandonarán el programa esta semana pic.twitter.com/WgahcLYxrJ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 12, 2021

El jurado no pudo evitar su emoción al despedir a la participante y se lo hicieron saber con grandes elogios: "Cuando empezamos no sabía quién eras. Vi pasar a una mujer espectacular con un vestido negro y me dijeron: 'Es una instagramer refamosa'. Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que muy poca gente puede. Hoy me podría haber ido yo de acá. Fue un plato, nada más. Realmente sos muy graciosa, hay que tener ganas de hacer bromas en todo momento. Fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor", dijo Germán Martitegui en su devolución.

Donato de Santis expresó: "Creo que la mayoría te conocimos acá. Yo cuando te vi pensé: 'Guau, qué luz tiene esta muchacha'. Nos acostumbraste a ricos platos desde el principio. Realmente te vamos a extrañar, muchas gracias por todo esto".

Mientras que Damián Betular agregó: "Se te veía muy buena compañera, muy generosa, priorizaste eso a ser más jugadora. Espero que te vayas con muchas recetas y por muchas caras de Belu más".