Mariano Martínez: "Con Lali no nos fue bien"

En un mano a mano con Jey Mammon para Los Mammones, el galán y actor argentino no esquivó el tema y se le iluminó la cara cuando se refirió al vínculo amoroso que tuvieron.

“La recuerdo con mucho cariño”, dijo. De esta manera, el exnovio de Camila Cavallo evitó dar demasiados detalles y aclaró no hubo terceros en discordia, luego de que circularan fuertes rumores sobre una supuesta infidelidad de su parte. “Los fans tomaron partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Lali es muy buena persona, no nos fue bien”, agregó.