Christophe habló del supuesto romance con Dolores Barreiro

Fue Christophe el primero en romper el hielo en diálogo con el periodista Nicolás Peralta, de Cortá por Lozano. "El juega al misterio, pero es un amigo. Le pregunté si está saliendo con Dolores y, por primera vez en la vida, siguió haciéndose el misterioso", contó.

"¿Saben qué me responde? No habla en singular, sino el plural. Me da a entender que esto está arreglado con Dolores. Me dijo que decidieron no hablar con nadie, ni con los amigos", acotó, para luego revelar que a pesar de su insistencia, el jurado le dijo que si bien lo apreciaba mucho, habían decidido junto a Dolores no referirse a sus vidas privadas.