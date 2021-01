Fabián Cubero se habría llevado a sus hijas de vacaciones sin avisarle a Nicole Neumann

Todo se dio en el marco de un juego en el que Nicole sugirió lo que haría si fuera abogada. “Tantas cosas...”, enfatizó, y la periodista se animó a decir: “Te veo mandándole carta documento a Cubero”. Luego se dio un ida y vuelta en el que la modelo se refirió a la medida cautelar –que deben cumplir tanto ella como su ex marido– por la que no pueden publicar fotos de sus hijas en las redes sociales. Quien sí lo hizo fue Soledad Cubero, hermana del ex futbolista, quien posteó fotos de sus sobrinas durante sus vacaciones con Fabián y Mica.

Antes las preguntas de la periodista, Nicole Neumann no quiso afirmar pero tampoco negó haberse enterado del viaje con sus hijas ya en el Caribe, lo que puede anticipar otro polémico capitulo de esta novela.