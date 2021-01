Barby Franco, sobre la crisis con Burlando: "Estamos distanciados, yo lo re amo"

“No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando… Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. La crisis fue por la vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. El no vino a casa todavía. Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo”, comentó.

Barby Franco angustiada por el difícíl momento que pasa con Fernando Burlando: "Lo amo"

Además, dijo que se siguen hablando ya que están "pasando esta crisis juntos", mientras ella se quedó en la casa donde convivían. "Estamos hablando para ver qué pasará. No estamos separados, no sé si volveremos, veremos. Yo lo re amo, fueron, o son 10 años... Estaba re ilusionada con que me iba a casar, pero del otro lado no pasaba lo mismo. El amor está. El distanciamiento es por cosas de convivencias y por cosas que pasaron en el medio que no los supimos soluciona. En este respiro cada uno está viendo lo que pasó. No hay terceros en discordia”, agregó.

Lussich había dijo que la separación fue propiciada por el abogado, quien estaba disconforme con el nivel de exposición que conlleva estar junto a ella.