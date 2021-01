Nicole Neumann, furiosa con su ex cuñada por publicar fotos con sus hijas

En Nosotros a la mañana, Nicole expresó su indignación por la actitud de su ex cuñada, quien publicó varias fotos de los días en la Riviera Maya en las que se ven Indiana, Allegra y Sienna. El enojo se debe a que la modelo no quiere exponer a sus hijas, por lo que pidió una medida cautelar para que el futbolista y su pareja no puedan publicar fotos de las menores.

El silencio de Nicole cuando le preguntaron si Cubero habría sacado a las hijas del país sin permiso

“No fue él, fue una pariente. Quien no tiene una cautelar puede mostrarlas”, comentó Nicole. Karina Iavícoli amplió y preguntó. “Fue la hermana de Fabián, Soledad. Ustedes antes tenían buena relación. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue a propósito?”, indagó.

cubero hijas playa

“¡Ay, chicos. Por favor. ¡Hola! Sí. 1 más 1 es dos!”, contestó la panelista, indignada. Iavícoli se puso del lado de su compañera: “La hermana solo muestra las fotos de las hermosas hijas que tienen en común Nicole y Fabián. Sabiendo que está la medida cautelar y que las chicas no se pueden mostrar, ¿para qué muestra estas fotos? Más sabiendo que están tan lejos...".

Como si eso fuera poco, Nicole dio a entender que no sabía adónde viajaría Cubero hasta que llegaron a destino. “No voy a contar nada, pero todo lo que esté afuera de como tiene que ser se resolverá los abogados. Creería que se fueron a México el 3 o 4 de enero. Tengo comunicación directa con mis hijas, les regalé celulares para eso”, deslizó.