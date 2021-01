Gastón Dalmau se suma a "MasterChef Celebrity 2"

El modelo y bailarín, de 37 años, se hizo conocido a partir de formar parte del elenco de la tira Casi ángeles y su versión musical en vivo Teen Angels. Dalmau se integra así a un elenco que participará del reality culinario de Telefe y que ya cuenta con Carmen Barbieri, Flavia Palmiero y Juanse.

Me re ven, no?

Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh @masterchefargentina

Gracias @telefe y @boxfishtv pic.twitter.com/hgKAvqHWhD — Gastón Dalmau (@gastondalmauok) January 12, 2021

“Ahora sí se puede contar... Voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2. Me re ven, no? Divertir sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta eh. @masterchefargentina”, afirmó Dalmau en las redes sociales. Todo incida que más ex Casi Ángeles se sumarían a la lista.