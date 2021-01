Matías Alé reveló detalles de su experiencia swinger: "Es una forma de vida para mí"

Ya con el tema instalado, Horacio Cabak, a cargo de la conducción del ciclo en reemplazo de Mariano Iúdica, le preguntó a sus panelistas si alguna vez habían participado de un evento de esas características. El doctor Adrián Cormillot, Rocío Oliva y Gastón Recondo dijeron, simplemente, que “no”. “Yo no voy a contestar esa pregunta”, se apuró a responder Chiche a su turno, dejando en claro que sabía y mucho del tema. El que no lo negó y reconoció que formó parte de esos encuentros fue Matías Alé.

Y enseguida, Alé no pudo más que reconocer que tales encuentros habían formado parte de una larga etapa de su vida. “No fue una vez, es una forma de vida. Para mí”, comenzó diciendo el actor, quien luego agregó: : “Yo mucho tiempo fui el quinto elemento”.

Consultado sobre el significado de ser "el quinto elemento", Matías comentó: "El que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo”.

"Les mando un beso a Gustavo y Celeste. Me contactaron por Twitter. Yo era la fantasía de las mujeres. Son de San Fernando. Me escribió Gustavo y me dijeron que querían conocerme. ‘Sobre todo mi mujer te quiere conocer’", recordó el humorista sobre una de sus experiencias. "Le paso el teléfono, me llamó y fue ella la que me contactó", comentó Matías.