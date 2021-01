Ibai volvió a ser viral por hablar de Andorra, los youtubers y los impuestos

"Pagar impuestos no es algo malo. Es un bien común para el país y un acto de responsabilidad. Yo en el caso de empezar a ganar mucho dinero (no es el caso y quizá no lo sea nunca) tributaré aquí. Porque siento que mi dinero aporta algo más allá del bien individual", había escrito en el año 2018 el influencer.

Sin embargo, en las últimas horas, Ibai se expresó al respecto y dijo: "Lo de pagar impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gana mucha pasta o la gente rica le sacan muchísimo dinero y le saquen muchísimo más de lo que deberían quitar. Y menos le deberían quitar a los ganas mil o dos mil euros, toda mí familia está en esta situación".

Luego, agregó: "A mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra, y si no me he ido a Andorra es porque no me ha salido de los cojones". Esto generó un gran debate en las redes sociales, donde muchos se opusieron a su postura y otros compartieron su pensamiento.