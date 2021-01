Luisana Lopilato recordó las acusaciones de machista a Michael Bublé: "Me dolió"

Con motivo del estreno de su primera obra de streaming, la actriz recordó ese momento y lo vinculó a la problemática de violencia de género que afecta a millones de mujeres en el mundo.

“Creo que sentí la necesidad de decir ‘chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir a hablar, opinar es gratis de atrás de la compu’. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, en la cual no saben cómo es, el funcionamiento del día a día", aseguró en diálogo con Teleshow.

“En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido, y después salí a hablar. Tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y decir ‘no, nosotros como familia no nos merecemos esto’”, agregó.