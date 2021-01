El descargo de Diego Díaz tras confesar su odio a Boca: "No me arrepiento de lo que dije"

“Lo primero que tengo para decir, ante el "escándalo" que parecen haber provocado mis palabras es que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que dije”, escribió y agregó: “Creo que le hablo o generalmente le hablo a gente futbolera, por eso siento que no tengo que traducir o explicar absolutamente nada de lo que dije”.

En ese sentido, minimizó sus palabras y aclaró que se trató de un dicho futbolero comparando la rivalidad entre los hinchas del “cuervo” y los xeneizes: “No le tengo que decir que San Lorenzo odia a Boca, lo cual no implica que si mañana voy por la calle y pasa Jorge Amor Ameal por delante de mi auto yo no le voy a tirar el auto encima, ni voy a sacar la cabeza por la ventanilla para decirle "Jorge, la p… que te parió".

En contraposición, no ocultó su admiración por Juan Román Riquelme y reveló que hasta compartió dos encuentros con él en su casa: “Lo amo profundamente. Fui dos veces a comer un asado a la casa de él y para mí fue uno de los días más felices de mi vida, del mundo que tiene que ver con mi relación con el fútbol. Porque fui a comer a la casa de Riquelme y estaba comiendo no el periodista de TyC Sports, estaba comiendo un fanático. Un fanático del fútbol, lo que es decir un fanático de Riquelme”.

A su vez, comentó, sin nombrarlos, que habla seguido con dos jugadores de Boca, a diferencia de los de su propio equipo.

“Sí hablo permanentemente con Israel Damonte y San Lorenzo odia a Huracán también, como Huracán odia a San Lorenzo. A nadie le tengo que explicar lo que significa el odio de un club a otro o de un equipo a otro cuando uno juega un partido o cuando quiere que su camiseta esté por encima de la otra”, comentó sobre las rivalidades futbolísticas.

Dijo que, desde el lado de hincha tiene “totalmente claro lo que significa el odio futbolero” y que habla para gente que “tiene un nivel aunque sea medio de entendimiento”, lejos de quienes quisieron colocar sus palabras “en un lugar de escándalo o de animalada por las cosas que había dicho un tipo que trabaja en los medios o un generador de opinión”.

“Es que si algunos quieren que les digan permanentemente lo que quieren escuchar, que no cuenten conmigo. Porque yo algunas veces, y no es por ser el vengador anónimo, les voy a decir por ahí algo que no quieren escuchar”, escribió y mencionó también su admiración por el River de Marcelo Gallardo.

“Me parece que, en un fútbol absolutamente pobre, como el que tenemos, el fútbol de Gallardo es algo totalmente distintivo en estos últimos años en la Argentina. Ahora, si juega mañana River con San Lorenzo, yo quiero que San Lorenzo gane, con un gol dudoso en el último minuto o que gane quince a cero. ¿Qué parte tendría que explicar o qué parte no se entiende?”, retrucó.

El conductor, que dijo no proclamarse periodista, sostuvo que desde que ingresó al canal de deportes anunció que era hincha de San Lorenzo: “Si alguno me critica la objetividad, le digo que la objetividad la vayan a buscar en otro aspecto de la vida, que para mí no existe en ninguno porque desde el momento que hablo desde mi ya soy subjetivo”.

“No me interesa la objetividad porque no la voy a alcanzar nunca, porque siempre hablo desde mí, desde lo que veo, desde lo que observo y desde lo que me gusta y me emociona”, agregó al respecto y finalizó: “Para el que no lo entendió, lo lamento, no creo que sea tan difícil”.