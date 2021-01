Vicky Xipolitakis fue eliminada de MasterChef Celebrity: el regalo "hot" a Germán Martitegui

“Soy la quinta finalista de MasterChef, así que ojalá que los prejuicios no existan más”, mencionó la propia Vicky a cámara luego de que Martitegui, con quien mantuvo un gracioso ida y vuelta durante toda su participación en el reality de cocina, anunciara su eliminación.

Donato no pudo ocultar su emoción y, secándose las lágrimas, reconoció que estaba “triste” por la despedida de la griega.

“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos”, enumeró Vicky.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1349188088057253891 Fin del viaje para @VXipolitakisOK, ELIMINADA de #MasterchefArgentina Quinta posición para la Griega, que revirtió muchos prejuicios y demostró de lo que es capaz pic.twitter.com/kkRYh4wS3O — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 13, 2021

“Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, agregó.

El mensaje más importante vino de parte de Martitegui, quien se explayó como nunca y le dedicó a Vicky unas emotivas palabras en las que resaltó su fuerza y su lucha, sin poder evitar las lágrimas.

“Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien”, le expresó Martitegui.

Y agregó: “Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”.

Tras las emociones, Vicky Xipolitakis hizo de las suyas hasta el final y, antes de retirarse del estudio se sacó una liga y se la entregó en mano a Germán: “Porque yo sé que me va a extrañar”, comentó riéndose.

vivky masterchef liga