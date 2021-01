Sex and the City: los millonarios sueldos del regreso

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las actrices estrella de Sex and the City, cuya esperada secuela se acaba de anunciar, cobrarán un millón de dólares por episodio, reveló la revista Variety. Así cobrarán diez millones de dólares por cabeza, por otros tantos episodios de un millón cada uno de la miniserie titulada And Just Like That.