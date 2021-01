Nick Carter será padre por tercera vez

"Íbamos a tener dos hijos y fue una sorpresa. No me enteré de que estaba embarazada hasta que tenía cinco meses y medio de embarazo. No tenía ningún síntoma, no tenía cualquier cosa que indique que estaba embarazada. Un día, sentí que algo se movía en mi cuerpo y dije: 'Nick, algo no está bien. Creo que necesito ir al médico. Algo anda mal conmigo'. Se suponía que no podía tener más hijos, así que nunca asumí que estaba embarazada ", agregó la actriz.

La pareja tiene dos hijos, Odin, de 4 años, y su hija Saoirse, de 15 meses. "Pensé que tenía un tumor porque simplemente no había forma de que pudiera estar embarazada, solo por mi historial médico y las cosas que hice para asegurarme de tener a mis dos hijos".

"Incluso Nick, como un par de semanas antes de eso, estaba hablando de la posibilidad de conseguir una madre sustituta, posiblemente para tener un tercer hijo. Era algo de lo que estábamos hablando", concluyó. "A veces la vida te bendice con pequeñas sorpresas", escribió Nick en sus redes sociales compartiendo la ecografía.