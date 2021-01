Escandaloso contraataque de Luis Ventura a Dalma Maradona

Indiganada ante esta versión, la hija de Diego salió al cruce en Twitter: "Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?".

Un día después, el periodista no sólo ratificó su información sino que además la trató de haber usado la plata del padre, quien encima, murió en soledad.

"No sé a qué se refiere (Dalma), me da la impresión de que tiene que ver con la visita de una de las hermanas de Diego al cementerio. No la dejaron ingresar hasta que se conectaron con un llamado telefónico y le dijeron que esa persona estaba en la lista. Yo hablé con el cementerio y hablé con la persona que tuvo el incidente, que es de su familia y tiene su sangre”, replicó en América.

Entonces, Diego Esteves enfatizó: "Pero ella te dijo mentiroso y dio a entender que Morla te paga". Y Ventura contestó picantísimo: "A la que le pagan es a ella. Simplemente hay que ir a la casa de ella y ver en qué casa vive. ¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?".

La respuesta de Dalma

Ante esa acusación, la actriz volvió a arremeter contra el periodista y publicó fotos de sus tías en su casamiento para avalar la buena relación que tenían.

"¡Sos nefasto @LuisVenturaSoy! Si querés hablar conmigo arrobame y podés pasar todos los audios que quieras cagándote en la memoria de mi papá. Pero cuando llegue a mi casa voy a publicar las fotos de mis tías en mi casamiento y SE TERMINA EL TEMA!", manifestó.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349406230381531139 Sos nefasto @LuisVenturaSoy ! Si queres hablar conmigo arrobame y podes pasar todos los audios que quieras cagandote en la memoria de mi papá,pero cuando llegue a mi casa voy a publicar las fotos de mis tías en mi casamiento y SE TERMINA EL TEMA! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

Luego mostró las imágenes y aseguró que todas las tías habían sido invitadas, pero que solo fueron dos porque otras decidieron no ir ante la falta de su padre. Y agregó: "Reproducir audios viejos de mi papá me parece MÁS QUE NADA una falta de respeto para él y nadie más que para el! Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, YO se lo decía en la cara! Ustedes sigan lucrando...".

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349435970521882627 Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento!Vinieron solo 2! Lamento tener que exponerlas pero EL TEMA ME SATURO! Otra tía me llamo y me dijo que si mi papá no venía,ella no podía venir! Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas! pic.twitter.com/SEfnIFJEYt — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021