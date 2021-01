Mariano Martínez, ¿cerca de Camila Cavallo? Su guiño "hot" en Instagram

El actor le puso "like" al posteo, a pesar de estar separados hace más de seis meses. Por ahora, la ex pareja no dio signos de reconciliación, pero al menos, el ida y vuelta en las redes parece ser un signo de buena onda. ¿Donde hubo fuego cenizas quedan?

Ese no fue el único gesto de que la pareja mantiene un buen vínculo. La modelo, además, compartió un video junto a Olivia, la hija que el actor tuvo con su ex mujer Juliana Giambroni. "Love you @Martinezoli11", escribió en las imágenes en las que se las vio riéndose, muy compinches.