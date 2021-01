Mar del Plata: levantaron la obra "Los cuatro fantásticos del humor" por baja recaudación

"Es una temporada atípica, era un riesgo que estaba previsto cuando nos embarcamos", aseguró Darío Arellano en un comunicado de prensa, productor de la obra junto a Carlos Rottemberg. .

"Uno se tiene que adaptar a todo, la palabra del 2020 fue 'reinventarse'", agregó Pérez en el comunicado. Luego, el actor habló en Hay que ver y expresó su angustia por la situación que atraviesa el arte en tiempos de pandemia.

"No puedo permitirme el lujo de quedarme quieto. Estoy dolido y triste porque apostamos a estar toda la temporada a la que vinimos con un equipaje lleno de ilusiones y nos encontramos con esto. Primero tuve Covid y se atrasó el estreno y ahora tenemos que dar por terminada la temporada porque no hay gente", comentó sobre las dificultades que tuvieron desde un primer momento.

Luego contó que si bien sabían que no iba a ser una temporada exitosa, pretendían generar ingresos básicos de cara al 2021 y luego de un año de parate.

"Las expectativas no eran altas, no íbamos a cambiar el auto, pero pensábamos al menos cambiar la bicicleta. Queríamos hacer reír a la gente pero tenemos que entender que el productor, Darío Arellano hizo una inversión muy grande. Se la jugó. Tuvimos críticas muy buenas del espectáculo, pero es difícil porque Mar del Plata tiene un aforo del 30 % y después se sumaron las restricciones horarias. Asustaron a la gente y nos perjudicaron", criticó.

De todos modos relativizó: "No hay mucha gente tampoco porque no se animaron a salir de vacaciones y los entiendo porque los contagios crecen. Y también entiendo a Darío que dijo que no le dan los costos para seguir, y con todo el dolor del mundo tenemos que bajarnos a pesar de que el espectáculo es muy bueno. Seguimos hasta el domingo con todas las ganas del mundo".