La palabra de Aníbal Pachano tras contagiarse de coronavirus

“No quiero hacer un circo de todo esto. Tengo coronavirus, pero estoy muy bien. No le caguemos el disfrute a Sofía", dijo en Cortá por Lozano. Cabe resaltar que el ex jurado del Bailando había viajado a Villa Carlos Paz, en Córdoba, para pasar año nuevo. Tras su regreso a Buenos Aires, no presentaba ningún síntoma de coronavirus. Sin embargo, en los últimos días sintió "como si se hubiese insolado", sin haber tomado sol, y se hizo el test por prevención.

Por su parte, su hija Sofía, quien se encuentra de vacaciones en México, comentó: "Tiene 65 años y solo sale de su casa para cumplir sus tratamientos oncológicos".