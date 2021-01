El motivo de la reconciliación de Ximena Capristo y Gustavo Conti

"Volvió a casa, se está quedando más tiempo. Tenemos un departamento y él a veces se queda a dormir allá según cómo viene el día. La estamos remando, queremos estar juntos porque tenemos una familia. Me pidió disculpas y lo acepté, pero no sólo por mí", afirmó a Hay que ver.

"Quizás es feo lo que voy a decir, pero si no hubiera tenido a Félix, no sé qué hubiera pasado. En la reconciliación, él tuvo mucho que ver. Yo hago las cosas por él".

Ximena insiste en que, por ahora, están en la etapa de reconstruir el vínculo: "El amor no se fue, sino, no se podría seguir, pero la confianza hay que recuperarla porque yo la perdí. Ya no confío ciegamente en él como antes". Y cerró: "Me hizo quedar como una loca en todos lados cuando dije que me gustaría abrir la pareja después de 20 años y después pasa esto. Quiere hacer lo que quiere, pero a mí no me lo permite".