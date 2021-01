Belén Francese estaba embarazada pero creía que tenía coronavirus

"Cuando supe que estaba embarazada, quedé en shock porque me sentía rara y creí que tenía Covid", contó en Hay que ver sobre su primer embarazo, fruto de su matrimonio con Fabián Lencinas.

La actriz reveló que se hizo un primer test de embarazo que le dio positivo. Pero al seguir incrédula por la noticia, le escribió a su ginecóloga, quien le pidió que se haga un segundo análisis.

"Esta segunda vez no quise ver el resultado, y lo dejé escondido en el baño. No le dije nada a Fabián porque no me animaba. ¡Fue muy fuerte! No caí por tres días. A las 4 de la mañana no podía dormir, lo desperté, le dije que estaba nerviosa, que creía que tenía Covid pero que me hice un test de embarazo y me había dado positivo. Ahí se despertó, le conté que había un segundo test en el baño y fue a buscarlo", detalló.

Luego continuó: "Cuando vio que también dio positivo, se puso a llorar. Después me hice el de sangre. Me hice como cuatro análisis para estar segura. Estaba en shock y eso no me dejaba entender hasta que la ginecóloga me dijo: '¿qué parte no entendés? Estás recontra embarazada'".