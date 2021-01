Otro periodista deportivo se sinceró y reveló de qué equipo es hincha: "Me alivia"

Se trata de Juan Pablo Marrón, de TyC Sports, quien mediante una foto y un descargo en su cuenta de Twitter, confesó que es hincha de Racing y de Temperley, clubes de los que además es socio también.

"Es necesario. Me alivia y me saca de un lugar que no me corresponde. Me agota que me endilguen cuadros los cuales su pasión no me pertenece. Siempre fui de estos dos. Nunca los cambiaré. Eso no hiere mi profesionalismo total, ni el periodismo que amo. Fin", escribió el periodista.

Embed Es necesario. Me alivia y me saca de un lugar que no me corresponde. Me agota que me endilguen cuadros los cuales su pasión no me pertenece. Siempre fui de estos dos. Nunca los cambiaré. Eso no hiere mi profesionalismo total, ni el periodismo que amo. Fin. pic.twitter.com/mojO8KZIlD — Juan Pablo Marrón (@JuanPabloMarron) January 13, 2021

"Mi carrera hoy no adhiere al periodismo partidario, ni militante. Seguiré siendo igual que hasta hoy. Pero no tengo por qué ocultar algo tan sagrado como la pasión. Algo tan mío. Se puede ser un profesional completo en idéntico modo. Todos somos de un equipo. Yo soy de dos", agregó en el descargo.

De esta forma, Marrón se sumó a la cada vez más común decisión de varias figuras del periodismo local que deciden dejar de ocultar sus preferencias futbolísticas, lo que suele generar polémica y controversia sobre todo en las redes sociales.